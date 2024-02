Scuola: Ciaccheri (Avs), con dimensionamento governo Meloni umilia settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho voluto partecipare al presidio sotto la Regione Lazio del Comitato no al dimensionamento scolastico. Le politiche del ministro Valditara fanno sentire già la morsa dentro cui la scuola pubblica viene stretta dal governo Meloni. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Amedeo Ciaccheri. "Non solo l'annuncio della cancellazione di istituti comprensivi nel Lazio, ma l'anticipazione di una ulteriore stretta che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Oggi al presidio sotto la Regione Lazio - aggiunge - hanno partecipato forze politiche, comitato territoriali e scolastici e municipi che sono accanto a loro insieme alle altre rappresentanze di Alleanza Verdi e Sinistra, ai consiglieri regionali come il consigliere Claudio Marotta che sta seguendo la vicenda. La partita deve trovare la Regione Lazio e la Giunta Rocca accanto alle amministrazioni territoriali. Oggi una prima interlocuzione con l'assessore regionale Schiboni ha aperto finalmente una interlocuzione per chiedere al governo per rivedere queste scelte drammatiche sui territori. Si parla tanto di periferie, ma le periferie e le aree interne saranno le prime a pagare il peso di una stretta sulla scuola pubblica viene umiliata con il dimensionamento scolastico".(Com)