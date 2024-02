Nucleare: Peluffo (Pd), operazione di marketing elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accelerazione voluta da pezzi della maggioranza in tema di nucleare è solo un'operazione di marketing in vista delle elezioni Europee. Da un lato, registriamo che la decisione sulla calendarizzazione della proposta di legge giunge proprio dopo la decisione delle commissioni Attività produttive e Ambiente di avviare un'indagine conoscitiva sulla delicata materia per mettere il Parlamento nella migliore condizione per legiferare. Dall'altro, si rischia l'effetto esattamente opposto di chi ha presentato la proposta di legge, poiché la proposta sostanzialmente cancella il faticoso lavoro di ricerca già compiuto sui criteri per l'individuazione delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive alla Camera, Vinicio Peluffo. (segue) (Rin)