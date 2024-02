Roma: Mussolini (Fd'I), vicenda assessore Blasi va ancora chiarita Gualtieri batta un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ancora chiusa la vicenda sulla partecipazione dell'assessore Blasi alla manifestazione in ricordo di Valerio Verbano, nella quale è stato bruciato un manichino con le effige di Giorgia Meloni". È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini. "Siamo abituati ai richiami sessantottini di una sinistra becera e provocatoria, ma quello che non può essere sostenuto è il plauso "istituzionale" evocato dell'assessore municipale verso i manifestanti rei del macabro e pericoloso rituale. L'istituzione Capitolina dovrebbe trovare spunto da questi atti scellerati per rimettere ordine alla propria disciplina prima che il bordello nel quale è piombato la città travalichi il Colle e si faccia spazio anche nell'Aula Giulio Cesare. Gualtieri se ci sei batti un colpo", conclude. (Com)