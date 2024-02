Roma: Roscani (Fd'I), su Blasi ancora silenzio, dialettica politica sia confronto e non scontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Luca Blasi, "continua a restare al suo posto indisturbato, mentre svolge l'attività nel Municipio Roma III come responsabile delle politiche culturali e diritto dell'abitare". Così Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù nazionale. "Nessun segnale, tantomeno, di condanna da parte del Partito democratico a chi ha lodato la manifestazione, che ogni anno si tiene per commemorare Valerio Verbano, a Roma durante la quale è stato bruciato il manichino raffigurante Giorgia Meloni. Una istigazione alla violenza e all'odio politico - aggiunge - che andava immediatamente stigmatizzata, come del resto ha fatto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, portando la sua solidarietà al presidente del Consiglio. Ci appelliamo dunque a tutte le forze politiche in municipio e a livello nazionale affinché il metodo Blasi sia stoppato e che venga ristabilita la dialettica politica del confronto e del rispetto, mai dello scontro e della vessazione".(Com)