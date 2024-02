Germania: attivisti filopalestinesi minacciano l'ambasciatore di Israele,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Israele a Berlino, Ron Prosor è stato minacciato attivisti filopalestinesi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che un gruppo di sostenitori della causa palestinese ha avvicinato il diplomatico “durante un evento privato”. Gli attivisti hanno accusato Prosor di avere “le mani sporche di sangue”, con riferimento alle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) in corso nella Striscia di Gaza. In un filmato pubblicato su Internet, si osservano gli attivisti esclamare in inglese: “Ron Prosor, non puoi nasconderti, ti accusiamo di genocidio”. Con riguardo all'incidente, il sindaco e primo ministro di Berlino, Kai Wegner, ha dichiarato: “Condanno la minaccia all'ambasciatore Ron Prosor, è assolutamente inaccettabile che persone provenienti da Israele vengano molestate e minacciate personalmente”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto: “Berlino non accetta l’odio e l'istigazione e agirà contro l’antisemitismo nella cultura, nelle università e in ogni altro luogo”. La polizia della città-Stato non ha fornito dettagli sull'incidente. Tuttavia, secondo il quotidiano “Berliner Zeitung”, le forze dell'ordine starebbero indagando sulle minacce contro Prosor. (Geb)