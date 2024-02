Giubileo: presidenti Municipi Roma VIII-IX-XV, Governo dia risposte per 3mila assunzioni personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci uniamo agli appelli verso il Governo Meloni lanciati in più occasioni da Roma Capitale e da ultimo con le dichiarazioni dell' assessore al Personale e al Decentramento, Andrea Catarci apparse oggi su un quotidiano nazionale, perché la Capitale abbia a disposizione le risorse necessarie per affrontare l' anno Giubilare con l' ingresso di almeno 3.000 nuovi dipendenti ripartiti tra la polizia locale, i settori amministrativi e tecnici e quello dei servizi educativi e scolastici. Così in una nota congiunta i Presidenti dei Municipi Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, Roma IX, Titti Di Salvo e Roma XV, Daniele Torquati. "Non solo c'è necessità di un intervento normativo per la proroga delle graduatorie in scadenza di educatrici e insegnanti che permetta alla città di continuare a impiegare educatrici e insegnanti a tempo determinato che da anni garantiscono il corretto funzionamento delle scuole e dei nidi della città. Tutti i Municipi - aggiungono - sono e saranno impegnati per far svolgere al meglio tutte le attività e gli eventi legati al Giubileo e Parlamento e Governo non possono girarsi dall' altra parte sulla necessità di personale. Si superino i limiti imposti per legge e si diano alla Capitale le risorse di cui ha bisogno. Siamo sicuri che in questa richiesta rappresentiamo tutte le istituzioni di prossimità della città che scontano la stessa drammatica esigenza di essere rafforzate dinanzi al grande appuntamento giubilare".(Com)