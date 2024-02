Torino: Speranzon (Fd'I), a Forze ordine la mia totale solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto a Torino, "dove gli antagonisti anarco-comunisti hanno preso d'assalto volanti della Questura, è anche frutto di un clima diffuso di delegittimazione delle Forze dell'ordine. Occorre assolutamente stemperare questa fase in cui gli episodi di violenza stanno aumentando e tutti devono assumersi la responsabilità di non contribuire ad incendiare il clima. Alle Forze dell'ordine va ovviamente la mia totale solidarietà auspicando che anche la sinistra parlamentare riesca a fare l'indicibile sforzo di condannare la violenza quando a subirla sono donne e uomini in divisa". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzon.(Rin)