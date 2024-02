Religioni: a Milano incontro per 30 anni Coreis, camminare insieme non è facile, ma è necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerchiamo “di camminare insieme, però ci accorgiamo che non è facile eppure è necessario”. È in questa frase pronunciata dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a margine dell’incontro “L’attualità dei maestri in tempi di crisi - Fratellanza religiosa e coesione per la pace” per i 30 anni di attività della Coreis (Comunità Religiosa islamica) all’università Statale di Milano - il senso dell’incontro di oggi. Delpini ha sottolineato “che il popolo di Milano convive, pratica la carità senza preclusioni verso persone di diverse religioni, l’esperienza del popolo è più quella di una convivenza quotidiana fatta di rispetto, di aiuto vicendevole”, ma, ha sottolineato, “non si può peraltro negare che non esistano delle difficoltà delle spigolosità difficili, degli imbarazzi”. Un difficoltà che è stata sottolineata anche dal rabbino capo di milano, rav Alfonso Arbib, il quale ha sottolineato che viviamo “in un momento sicuramente angoscioso, non facile. Dopo il 7 ottobre c’è stata per noi una sensazione di solitudine, e continua a esserci, spero che possa essere superata. Il dialogo interreligioso rischia di esserlo solo fra élite invece deve scendere e coinvolgere tutti, dobbiamo superare questo altrimenti rischiamo di fallire”. (segue) (Rem)