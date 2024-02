Religioni: a Milano incontro per 30 anni Coreis, camminare insieme non è facile, ma è necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Coreis - ha ricordato Arbib - c’é una tradizione di dialogo importante che dura da molti anni. Credo che questo possa essere un esempio di come si possa svolgere il dialogo, spero che questo esempio sia preso anche da altri e che questa sia la strada”. Ancora l’arcivescovo Delpini ha rimarcato che il senso di questo incontro è quello di "desiderare di smentire il razionalismo a cui siamo abituati che considera le religioni come una sopravvivenza di folklore oppure tradizioni identitarie che esigono un’appartenenza, ma io sono qui per dire che le religioni hanno un rapporto con Dio e che il nostro Dio è il Dio della pace, della fratellanza". Al suo arrivo alla Statale Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vice Presidente e imam della Coreis rispondendo a chi gli ha fatto notare che, nei giorni scorsi, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, ha detto che in Terra Santa la fiducia è difficile da ricostruire, ha spiegato che oggi “in tutta onestà, arrivare alla pace non è tanto possibile, bisogna essere realisti, non ci sono le condizioni popolari, culturali, giuridiche politiche e persino di solidarietà religiosa”. (segue) (Rem)