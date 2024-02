Religioni: a Milano incontro per 30 anni Coreis, camminare insieme non è facile, ma è necessario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto di vista condivido anche da Frate Francesco Ielpo, Commissario di Terra Santa per l'Italia, il quale ha sottolineato che “In questo momento storico in Medio Oriente diventa difficile parlare di pace, ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo continuare a sperare nella pace perché sappiamo che é ,prima che il frutto di un lavoro umano, un dono che viene dall’alto. E non smetteremo mai di chiedere questo dono e di operare perché questo avvenga”. Pallavicini ha poi spiegato che quello che rimane, “per coloro che vogliono essere onesti, tra credenti, cittadini e politici è di far prevalere un bene che deve essere comune. E sulla base di questo ultimo aspetto di unità e solidarietà dobbiamo investire. Quindi, all’amico Pizzaballa”, dico che occorre “cercare effettivamente da Milano” di far passare “un messaggio che vada nella direzione di una convergenza al sostegno e alla solidarietà perché possa prevalere anche la declinazione del bene in tutti gli ambiti giuridico, politico, di cittadinanza, di rappresentanza, di accordi”. (segue) (Rem)