Ciad: fonti, ucciso il leader dell'opposizione Dillo, ritenuto l'autore del tentato golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione guardiano Yaya Dillo, che la giunta militare al potere a N'Djamena considera la mente del tentato golpe in atto, sarebbe stato ucciso dalle forze fedeli al presidente di transizione Mahamat Deby. Lo riferiscono fonti citate dal sito "Tchad One". Nessuna conferma ufficiale è per ora giunta da parte delle autorità. Nel pomeriggio l'esercito aveva assediato con armi pesanti la sede del suo partito, il Partito socialista senza frontiere (Psf), uccidendo una decina di attivisti e ferendone diversi. (segue) (Res)