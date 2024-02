Ciad: fonti, ucciso il leader dell'opposizione Dillo, ritenuto l'autore del tentato golpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono notizie di un tentativo di colpo di Stato in corso in Ciad, dopo che un gruppo di militari si sarebbe diretto verso il palazzo presidenziale di N’Djamena nel tentativo di prenderne il controllo. È quanto mostra un video pubblicato poco fa sull’account X del sito d’informazione “Tchad One“. Violenti scontri sono in corso nella capitale del Ciad, N’Djamena, tra le forze armate fedeli al presidente della transizione Mahamat Deby e i dissidenti guidati dall’oppositore politico Yaya Dillo. Lo riferiscono fonti citate dal sito d’informazione “Tchad One”, secondo cui nei combattimenti si registrano diversi morti e feriti da entrambe le parti. (Res)