Trieste: Tondo (Nm), sentenza assoluzione Cassazione caso di ingiustizia

- "Abbiamo appreso della sentenza con la quale la Cassazione conferma l'assoluzione di Alejandro Meran, accusato dell'omicidio dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi il 4 ottobre 2019 nella Questura di Trieste, in quanto dichiarato non imputabile per vizio totale di mente. Questa triste pagina della storia del nostro Paese testimonia la necessità di riformare il nostro sistema sanzionatorio. Oggi abbiamo assistito ad un caso di vera e propria ingiustizia. In questo momento, che mette fine in modo inatteso a questa vicenda giudiziaria senza ulteriori possibilità di valutazione, non possiamo che comprendere il dolore dei famigliari di Pierluigi e Matteo ed essere vicini a alla Polizia di Stato". Lo dichiara Renzo Tondo, di Noi moderati.(Rin)