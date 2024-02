Torino: Piantedosi, sdegnato per gravissima aggressione a mezzo Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sdegnato per la gravissima aggressione ad un mezzo della Polizia di Stato, oggi pomeriggio, nel centro di Torino”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Questo inaccettabile atto di violenza - ha aggiunto il titolare del Viminale - è sintomatico del clima di veleno e sospetto a cui sono sottoposti in questi giorni le Forze dell’ordine e in particolare la Polizia di Stato, a cui va la mia solidarietà e vicinanza. Come ministro dell’Interno - ha concluso Piantedosi - mi prodigherò in ogni sede per affermare la dignità e l’onore di lavoratori e servitori dello Stato che quotidianamente, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale, concorrono ad affermare i valori di libertà e democrazia nel nostro Paese”. (Rin)