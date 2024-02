Sanità: al Regina Elena dai test genetici a diagnosi precoce tumore ereditario del colon-retto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Poliposi adenomatosa familiare e la Sindrome di Lynch "sono due malattie rare, ereditarie, che aumentano il rischio di cancro al colon-retto in età giovanile. Per la diagnosi e la strategia terapeutica da seguire, entrano in gioco anche strumenti innovativi della medicina di precisione. Sofisticati test genetici su sangue, individuano le specifiche mutazioni genetiche, causa della malattia. Tali test biomolecolari vengono eseguiti solo in centri di riferimento accreditati, altamente specializzati, e offrono la possibilità di intraprendere un percorso assistenziale personalizzato prima della comparsa del tumore o di metastasi a distanza". È quanto si legge in una nota dell'Ifo. "L’ambulatorio dedicato ai tumori ereditari dell’apparato digerente dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Ire) è attivo da oltre 40 anni e dal 2005 è Centro di Riferimento Regionale nell’ambito della Rete Nazionale delle Malattie Rare", prosegue. (segue) (Com)