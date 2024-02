Sanità: al Regina Elena dai test genetici a diagnosi precoce tumore ereditario del colon-retto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel nostro ambulatorio sono stati presi in carico 390 pazienti con Sindrome di Lynch e 250 pazienti con Poliposi adenomatosa familiare – dichiara Vittoria Stigliano, Responsabile della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ire e Referente Malattie Rare Ifo – ma seguiamo anche tutte le altre forme di Poliposi quali la Poliposi giovanile, le Poliposi multiple, la Poliposi serrata, la Sindrome di Peutz Jeghers, i tumori familiari del colon, i tumori familiari o sospetti ereditari dello stomaco e del pancreas. Al momento sono in follow-up circa 700 pazienti tra affetti e portatori". La poliposi adenomatosa familiare è caratterizzata dalla presenza di un tappeto di polipi benigni nel colon-retto, in genere compaiono tra i 10 e i 25 anni, e nell'arco di 10 anni possono trasformarsi in tumore. La malattia è causata da una mutazione genetica a carico del gene Apc e per ancora più rare da mutazione del gene Mutyh. La malattia viene ereditata da uno dei genitori: le persone affette hanno il 50 per cento di probabilità di trasmetterla a ciascuno dei propri figli per i pazienti portatori di mutazione del gene Apc.