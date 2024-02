Sanità: al Regina Elena dai test genetici a diagnosi precoce tumore ereditario del colon-retto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i pazienti con mutazione del gene Mutyh viene ereditata da entrambi i genitori. La colonscopia consente di riconoscere la presenza di decine, centinaia di polipi a carico del colon e del retto, ma la conferma diagnostica si ottiene dopo il test genetico. Se la mutazione del gene viene identificata, come nella maggioranza dei casi, il team medico invita a estendere il test a tutti i familiari di primo grado, al fine di identificare i portatori della malattia che potranno seguire un programma di screening e successivamente di sorveglianza. La Sindrome di Lynch, è determinata da una mutazione a carico dei geni del Mismatch Repair, i riparatori del Dna, che predispone a sviluppare tumori in vari organi, in particolare al colonretto e all’endometrio, e con frequenza inferiore allo stomaco, ovaio, reni, intestino tenue, pancreas, vie biliari, mammella e prostata. Campanelli d’allarme per sospetta Sindrome di Lynch sono: una storia familiare positiva per cancro del colon retto, altri tumori dello spettro della Sindrome, cancro del colon retto o dell’endometrio in età inferiore ai 40 anni, sviluppo di tumori primitivi multipli a carico del colon. I criteri clinici utilizzati per selezionare i soggetti da sottoporre a screening, consentono di identificare circa un terzo dei pazienti affetti dalla sindrome. (segue) (Com)