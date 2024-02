Sanità: al Regina Elena dai test genetici a diagnosi precoce tumore ereditario del colon-retto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso l’Istituto Nazionale Regina Elena, si effettua da tempo lo “screening universale” per la Sindrome di Lynch: tutti i pazienti operati di tumore al colon-retto o all’endometrio sono sottoposti a un test molecolare sul pezzo operatorio e, in caso di esito positivo, eseguono il test genetico su sangue. "I percorsi di screening per queste rare sindromi – conclude Vittoria Stigliano – offrono una opportunità di prevenzione da sostenere, ampliare e diffondere al fine di effettuare una diagnostica precoce e intraprendere un percorso assistenziale personalizzato. In tal senso la Regione Lazio, adeguandosi anche al Piano Nazionale Oncologico, sta valutando la fattibilità di un percorso strutturato nell’ambito dello screening su popolazione generale". (Com)