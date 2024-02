Giustizia: Calderone (FI), bene Zanettin su test psicoattitudinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I test attitudinali per l'accesso in magistratura non dovrebbero preoccupare. È paradossale che qualcuno insorga. La funzione giurisdizionale è una funzione di assoluta delicatezza. Si decide sul destino dei cittadini. E se non si ha l'attitudine alla funzione non si può espletare la funzione. Andrebbero effettuati test più approfonditi, altro che test attitudinali. Per esercitare il prestigioso e delicato ruolo di magistrato bisogna essere equilibrati e bisogna avere l'attitudine al ruolo. Ottima iniziativa, dunque, del nostro capogruppo al Senato in commissione Giustizia, senatore Zanettin. I sani di mente non hanno nulla da temere". Lo dichiara, in una nota, Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio. (Com)