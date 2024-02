Intini: Scotto (Pd), socialista italiano fino all'ultimo respiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha aggiunto: "Un uomo di partito fino in fondo, non fu mai tenero con i comunisti e i suoi eredi. Non è ora il tempo di analizzare le occasioni mancate, le fratture culturali e politiche, la natura della guerra civile a sinistra che negli anni ottanta impedì un governo diverso. I socialisti e i comunisti rimasero distinti e distanti. Il ricongiungimento avvenne anni dopo nel Pse che sabato celebrerà a Roma il suo congresso. Intini contribuì a questo incontro anche per l'enorme esperienza internazionale che aveva maturato negli anni, anche nel governo dell'Ulivo alla Farnesina. A lui - ha concluso Scotto - il Partito democratico rende omaggio e saluta i suoi cari e i suoi compagni del Psi". (Rin)