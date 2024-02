Medio Oriente: Frate Ielpo, difficile parlare di pace, incontro di oggi è segno di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento storico in Medio Oriente diventa difficile parlare di pace, ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo continuare a sperare nella pace perché sappiamo che é ,prima che il frutto di un lavoro umano, un dono che viene dall’alto. E non smetteremo mai di chiedere questo dono e di operare perché questo avvenga. Lo ha detto Frate Francesco Ielpo, Commissario di Terra Santa per l'Italia, a margine dell’incontro “L’attualità dei maestri in tempi di crisi - Fratellanza religiosa e coesione per la pace” per i 30 anni di attività della Coreis (Comunità Religiosa islamica) che si è tenuto all’università Statale di Milano. “Incontri come questo sono un grande segno di speranza e oggi c’è n’è bisogno più che mai, di gesti concreti di fraternità umana e di amicizia sociale”, ha concluso”. (Rem)