Sport: Grippo-Carpano (Azione), su Mondiali Atletica a Roma scelta politica sarebbe inspiegabile

- Servono immediate spiegazioni dal Governo rispetto alla mancanza di garanzie economiche che hanno portato la Fidal, questa mattina, a ritirare la candidatura di Roma quale sede dei campionati del Mondo di atletica leggera 2027. Così Valentina Grippo e Francesco Carpano, deputata e consigliere comunale di Azione. "Dopo i trionfi italiani degli ultimi anni nell'atletica leggera, ambire a celebrare a Roma i mondiali di questa disciplina sarebbe stata la naturale prosecuzione di un percorso oltre ad un'opportunità di riscatto per la Capitale che dopo le mancate Olimpiadi 2024 e la sconfitta di EXPO ha bisogno di tornare sulle scene internazionali", aggiungono. "Una scelta politica dietro la mancanza di coperture economiche, invece, sarebbe inspiegabile", concludono. (Com)