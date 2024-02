Paesi Bassi: trovato ad Amsterdam cadavere di cittadino italiano di 53 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino italiano di 53 anni è stato trovato morto nel tratto di fiume dietro la stazione centrale di Amsterdam. Il cadavere, come riferito dai media olandesi, è stato rinvenuto all'imbarcadero dei traghetti del quartiere IJplein lo scorso 15 febbraio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto all'uomo e perchè sia finito in acqua, stando alle indagini. Per ottenere ulteriori informazioni in merito al potenziale omicidio, la polizia ha diffuso una foto dell'uomo, che sarebbe arrivato ad Amsterdam il 12 febbraio, come mostra il filmato di una videocamera della stazione centrale della capitale. (Beb)