Rpt-Sanità: Savo (Fd'I Lazio), da Rocca criteri sicuri, ospedali Umberto I e Tiburtino si faranno

20 luglio 2021

- (Ripetizione con testo e titolo corretto) - La scelta dell’area su cui sorgerà il nuovo ospedale Tiburtino "è frutto di valutazioni oggettive riguardanti le condizioni dell’area e i rischi idrogeologici a cui si andrebbe incontro se si indicasse quella zona. Bene hanno fatto, invece, il presidente Francesco Rocca e l'assessore ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi, ad approfondire tutti gli aspetti legati alla scelta di una nuova zona, unicamente al fine di assicurare un nuovo modello di edilizia sanitaria, prima di tutto sicuro ma anche meno costoso per le casse della Regione Lazio". Lo dichiara la presidente della commissione Sanità, Alessia Savo di Fratelli d’Italia, in risposta alle dichiarazioni del consigliere D’Amato. "Il principio di spendere bene le risorse è un mantra che il Governo regionale osserva sin dal suo insediamento: a questo si aggiunge il grande e irrinunciabile obiettivo di garantire la sicurezza in qualsiasi struttura, nuova o esistente, che debba ospitare pazienti e che, per definizione, deve essere il luogo più idoneo per chi ha bisogno di cure e assistenza - aggiunge Savo -. Il nuovo ospedale Tiburtino si farà in un'area idonea, diversa da quella individuata dall'ex presidente Nicola Zingaretti e dall'ex assessore Alessio D'Amato. La giunta Rocca ha già approvato una delibera che impegna gli oltre duecento milioni di euro, necessari a realizzare il nuovo nosocomio. Mettere in relazione il nuovo Policlinico Umberto I con il nuovo ospedale Tiburtino come fa D'Amato, significa fare disinformazione. Il centrodestra realizzerà sia il nuovo Policlinico Umberto I sia il nuovo ospedale Tiburtino”, conclude.(Com)