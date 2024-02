Russia-Ucraina: presidente Turchia Erdogan, "pronti a ospitare nuovi negoziati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è pronta a ospitare nuovi tavoli di negoziato tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio diffuso al summit dell'Europa sudorientale-Ucraina. Secondo il leader turco, mantenere aperta la possibilità di una risoluzione diplomatica al conflitto in corso rimane di fondamentale importanza. "Il sostegno della Turchia per l'indipendenza, la sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Ucraina è ben conosciuto a tutti", afferma Erdogan, sottolineando anche: "Stiamo facendo grossi sforzi per proteggere i diritti e gli interessi dei nostri compatrioti tatari in Crimea". Il presidente turco ha sollecitato di stabilire dei criteri per il raggiungimento della pace, ricordando il sostegno al progetto in dieci punti avanzato dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo lo scoppio del conflitto il 24 febbraio 2022, a settembre dello stesso anno la Turchia, insieme alle Nazioni Unite, ha mediato per raggiungere l'accordo sul grano e lo scambio dei prigionieri di guerra. In occasione del terzo forum sulla diplomazia di Antalya, in Turchia, che si terrà da venerdì primo marzo al 3 marzo, è attesa la partecipazione del capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov. (Tua)