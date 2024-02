Ucraina: vertice di Tirana, Zelensky chiede sostegno a leader Balcani e lancia cooperazione su produzione armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo riferimento alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di inviare truppe dai Paesi dell'Europa occidentale in Ucraina, Zelensky ha risposto dicendo che la sua nazione ha bisogno di sopravvivere, e questo "significa che riceviamo anche aiuti concreti" ma che ogni forma di sostegno economico e militare "deve arrivarci in tempo". Il presidente ha poi evidenziato ai partner dei Balcani la necessità di fare attenzione al "pericolo russo", una minaccia di cui ha parlato anche il premier albanese Edi Rama. "Sì, esiste un pericolo chiaro e reale per i Balcani occidentali a causa dell'aggressione russa, ma nessuno dovrebbe vederlo come una situazione in cui l'esercito russo arriva qui", bensì "come un dato di fatto, ovvero ciò che sta accadendo lì può essere ripetersi in modi diversi, mettendo in discussione i fondamenti stessi del nostro ordine mondiale", ha sottolineato Rama. (segue) (Alt)