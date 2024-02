Ucraina: vertice di Tirana, Zelensky chiede sostegno a leader Balcani e lancia cooperazione su produzione armi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal vertice di Tirana è emerso inoltre pieno sostegno alla sovranità territoriale dell'Ucraina. Tutti i partecipanti hanno firmato la dichiarazione finale in cui si afferma che l'aggressione militare non provocata della Russia contro l'Ucraina rimane la più grande minaccia alla sicurezza europea e alla pace internazionale. "Questo atto di aggressione è inaccettabile; si tratta di una flagrante violazione del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, e di un crimine contro il popolo ucraino. Abbiamo ribadito il nostro fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale dal 1991 e rimaniamo impegnati a fornire all'Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per prevalere contro la guerra di aggressione russa per tutto il tempo necessario per raggiungere un una pace globale, giusta e duratura in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e sulla base della formula di pace ucraina", si legge nella dichiarazione congiunta. Per la sicurezza di Zelensky sono state adottate rigide misure di sicurezza. Sul posto erano presenti oltre 1.500 tra poliziotti, forze antiterrorismo e agenti dei servizi segreti albanesi. Molte strade sono state bloccate al traffico di auto e cittadini. In contemporanea è stato lanciato un monitoraggio anche sui social network, per individuare eventuali messaggi sospetti in rete. (Alt)