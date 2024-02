Fvg: assessore Infrastrutture, sistema integrato accessibilità è vera rivoluzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema integrato dell'accessibilità della Regione è una "vera e propria rivoluzione culturale". Lo ha detto oggi l’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, presentando a Udine "Fvg Accessibile", il sistema integrato composto dalle soluzioni PebaFvg, l'applicativo per cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni, il portale "Fvg Accessibile", dedicato a professionisti, Regione, enti locali e cittadini, il sistema "Segnala la barriera" per i cittadini ed "Eagle Fvg". Secondo Amirante, il nuovo strumento offre "una ricca serie di proposte che consentono a tutti di poter percepire in maniera completamente diversa lo spazio nel quale vive ognuno di noi. Il principio che guida 'Fvg accessibile' - ha specificato - è quello dell'inclusione: l'obiettivo, con la collaborazione di tutti, è di creare un ambiente fisico e culturale nel quale nessuno si senta escluso. Superiamo limiti che non sono soltanto fisici ma anche mentali, partendo dal primigenio concetto della progettazione universale nelle azioni portate avanti dalla Regione in ogni campo". In base ai dati comunicati dall’assessore, sono 96 i Comuni beneficiari del contributo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), 86 i Peba adottati o in via di adozione, 36 i municipi che hanno chiesto il finanziamento per opere già individuate, per circa 1,6 milioni di euro. Ammontano, infine, a quasi 3 i milioni di euro le risorse messe a disposizione per gli interventi nel triennio 2024-2026, in previsione del numero di Peba che verranno approvati. (Frt)