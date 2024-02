Gaza: fazioni palestinesi domani a Mosca, Hamas ribadisce richiesta di cessate il fuoco totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per una tregua nella Striscia di Gaza non sembra avvicinarsi, nonostante il proseguimento dei negoziati e gli auspici della diplomazia internazionale. Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha affermato che il movimento islamista sta mostrando “flessibilità sulle trattative”, ma che resta pronto a “continuare a combattere”. A questo proposito il responsabile delle relazioni politiche e internazionali di Hamas, Basem Naim, ha dichiarato all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” che ci sono dei punti fermi sui quali il gruppo palestinese non è disposto a scendere a compromessi: “Un cessate il fuoco definitivo e totale e non solo una pausa umanitaria, il ritiro totale delle forze israeliane da Gaza e la libertà di movimento per i palestinesi all'interno della Striscia”. Quest’ultimo punto fa riferimento al ritorno degli sfollati nella parte settentrionale dell’exclave palestinese. D’altra parte, il funzionario ha dichiarato che per quanto riguarda lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e i piani per la ricostruzione di Gaza “c’è un certo margine di flessibilità” da parte del movimento. (segue) (Res)