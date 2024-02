Gaza: fazioni palestinesi domani a Mosca, Hamas ribadisce richiesta di cessate il fuoco totale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dei vertici di Hamas spengono l’ottimismo mostrato in questi giorni non solo dall’amministrazione statunitense, peraltro già raffreddato dalle dichiarazioni di ieri del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, ma anche dell’Egitto, altro Paese chiave nei negoziati per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha espresso la speranza che possa essere raggiunto un accordo “nei prossimi giorni”, in modo da portare un “vero sollievo per la popolazione di Gaza”. Tuttavia, un alto funzionario di Hamas citato da “Al Jazeera” ha affermato che il movimento non ha ancora ricevuto una proposta formale. Da parte sua, il gabinetto di sicurezza del governo israeliano si riunirà domani sera, 29 febbraio, per discutere dell’accordo oggetto dei colloqui tra lo Stato ebraico e i mediatori di Stati Uniti, Egitto e Qatar. Stando alle indiscrezioni dei media israeliani, la proposta elaborata da Washington prevede una tregua di sei settimane nei combattimenti, con la liberazione di circa 40 ostaggi in cambio di circa 400 detenuti palestinesi. (segue) (Res)