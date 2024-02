Gaza: fazioni palestinesi domani a Mosca, Hamas ribadisce richiesta di cessate il fuoco totale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo le principali fazioni palestinesi, compreso Hamas e il partito a capo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Fatah, si riuniranno domani a Mosca, in Russia, per discutere della creazione di un governo tecnico unificato e della ricostruzione futura della Striscia di Gaza. I colloqui fanno seguito alle dimissioni del governo guidato da Mohammed Shtayyeh, a cui potrebbe seguire la formazione di un esecutivo tecnico. Da parte sua, il ministro degli Esteri dell’Anp, Riyad al Maliki, ha espresso i propri dubbi sulla capacità delle varie formazioni di raggiungere un’intesa. Intervenendo alla sessione del Consiglio per i diritti umani tenutosi a Ginevra, Al Maliki ha escluso che ci saranno sviluppi riguardo al raggiungimento di un accordo per la creazione di un governo palestinese unificato nella Striscia di Gaza. Inoltre, il capo della diplomazia palestinese ha detto: "Ci auguriamo che si possano ottenere buoni risultati in termini di comprensione reciproca tra tutte le fazioni sulla necessità di sostenere un governo tecnocratico che emergerà. Tuttavia non ci aspettiamo che avvengano miracoli da un semplice incontro (...), ma credo che l'incontro di Mosca dovrebbe essere presto seguito da altri incontri nella regione". (segue) (Res)