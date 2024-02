Fvg: assessore Salute, su malattie rare serve risposta integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare efficacemente le malattie rare "occorre una risposta integrata, che vada oltre le tradizionali frontiere disciplinari e nazionali". Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Asufc all’ospedale di Udine in occasione della Giornata internazionale delle malattie rare. Per Riccardi, "solo attraverso la collaborazione globale, l'equità nell'accesso alle cure e una maggiore consapevolezza pubblica possiamo sperare di migliorare la vita delle persone colpite da malattie rare e costruire una società più giusta e solidale". Un aspetto cruciale è secondo l’assessore il dovere di garantire la massima equità nell'accesso alle cure. "Non è ammissibile - ha proseguito Riccardi - che vi sia una distinzione tra chi vive e sopravvive, tra chi ha e chi non ha l'opportunità accedere alle cure necessarie. Spesso, a causa della rarità di queste patologie, la ricerca e lo sviluppo di trattamenti sono finanziariamente poco attraenti per le aziende farmaceutiche. Affrontare questa disparità richiede un impegno politico per incentivare la ricerca e garantire un accesso equo alle cure per tutti: la Regione - ha concluso - continuerà in tal senso ad assicurare il proprio sostegno". (Frt)