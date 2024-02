Nucleare: Fregolent (Iv), in Parlamento per bene del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Intergruppo sull'energia nucleare, di cui fanno parte tutti i partiti tranne alternativa verdi e sinistra e il movimento 5 stelle, ha rotto un tabù e ha portato in Parlamento il tema del nucleare". Lo dichiara la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, promotrice dell'intergruppo. "Ora si lavori affinché le iniziative all'esame del Parlamento non diventino il vessillo di una parte, ma siano l'emblema di un lavoro comune per la salvaguardia energetica del Paese e perché la ricerca in ambito nucleare diventi un fiore all'occhiello del made in Italy", conclude. (Rin)