Ucraina: Zelensky a colloquio con presidente Montenegro Milatovic

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto un incontro con l’omologo del Montenegro, Jakov Milatovic, a margine dei lavori del Summit Ucraina-Europa sudorientale a Tirana. “Ho avuto un incontro con il presidente Jakov Milatovic e ringraziato il Montenegro per aver accolto gli ucraini fuggiti dalla guerra. Abbiamo anche discusso delle cure mediche e della riabilitazione dei soldati ucraini in Montenegro. Sono grato al Montenegro per aver aderito alla Dichiarazione del G7 di Vilnius e alla Formula di pace dell’Ucraina. Ho informato il presidente Milatovic del primo vertice globale per la pace in Svizzera nell'ambito dei nostri sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura. Abbiamo inoltre coordinato la continuazione della cooperazione internazionale tra Ucraina e Montenegro”, ha scritto Zelensky su X.(Kiu)