Fvg: assessore Ambiente, fiera Olio Capitale promuove eccellenze regionali nel mondo

- Olio Capitale promuove le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia nel mondo, grazie alla presenza di espositori da tutta la Penisola e di un ampio pubblico internazionale. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo alla presentazione della sedicesima edizione del salone degli oli extravergini tipici e di qualità, in programma a Trieste dall'8 al 10 marzo al Generali convention center. Auspicando una futura partecipazione a Olio Capitale anche del ministero delle Politiche Agricole, Scoccimarro ha evidenziato i rilevanti investimenti sul marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', "attraverso il quale vengono promosse tutte le eccellenze del nostro territorio a partire da quelle enogastronomiche in Italia e all'estero. Un brand che sta dando ottimi risultati e che si inserisce bene nel contesto complessivo di tutela delle produzioni made in Italy", ha detto l’assessore. (Frt)