Usa: Mitch McConnell si dimetterà a novembre da leader del Partito repubblicano al Senato

- Mitch McConnell si dimetterà a novembre da leader del Partito repubblicano al Senato degli Stati Uniti. Lo riferiscono i media locali anticipando l'annuncio che lo stesso senatore del Kentucky comunicherà ai colleghi oggi, 28 febbraio. McConnell, che ha compiuto 82 anni la scorsa settimana, era stato eletto per la prima volta alla camera alta del Congresso nel 1985 e ha guidato i senatori repubblicani per più tempo di qualunque altro politico nella storia degli Stati Uniti. "Uno dei talenti più sottovalutati nella vita è sapere quando è tempo di aprire un nuovo capitolo. Oggi sono qui con voi per dirvi che questo sarà il mio ultimo mandato da leader repubblicano del Senato", si legge in uno dei passaggi del testo che McConnell pronuncerà oggi. (Was)