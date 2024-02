G7: Meloni da Biden e Trudeau l’1-2 marzo, focus su priorità della presidenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita a Washington e a Toronto, in Canada, rispettivamente nelle giornate del primo e del 2 marzo, per incontrare il presidente Joe Biden e il primo ministro Justin Trudeau. È quanto riferiscono fonti italiane, aggiungendo che la visita fa seguito alla missione della presidente in Giappone, all’inizio di febbraio, e alla prima riunione dei leader del G7 sotto la presidenza di turno italiana, che si è svolta in videoconferenza a Kiev, il 24 febbraio. L’obiettivo delle tappe a Washington e a Toronto è quello di condividere con Usa e Canada le priorità della presidenza italiana del G7: la difesa del sistema internazionale basato sulle forza del diritto; il sostegno all’Ucraina; il conflitto in Medio Oriente, con le relative conseguenze sull’agenda globale; la prioritaria attenzione nei confronti dell’Africa, al fine di costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti; la continua attenzione alla regione dell’Indo-Pacifico; le questioni migratorie; e l’intelligenza artificiale. (segue) (Was)