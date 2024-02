G7: Meloni da Biden e Trudeau l’1-2 marzo, focus su priorità della presidenza italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In entrambi i casi, secondo le fonti, al centro dell’agenda ci saranno anche le relazioni bilaterali di eccellenza in tutti i settori tra Italia, Stati Uniti e Canada, nonché le prospettive per un ulteriore rafforzamento. Con riferimento al colloquio con Biden, si tratterà soprattutto di “continuare a costruire le relazioni bilaterali sulla base della dichiarazione congiunta adottata dai due leader il 27 luglio scorso, nell’ambito della prima visita della presidente Meloni a Washington dall’inizio del suo mandato”. Anche l’incontro con Trudeau permetterà di “dare ulteriore stimolo alle già importanti relazioni tra i due Paesi: Italia e Canada hanno già forti relazioni commerciali e di investimento, con economie complementari che fanno leva sulla forza delle piccole e medie imprese”. (segue) (Was)