G7: Meloni da Biden e Trudeau l’1-2 marzo, focus su priorità della presidenza italiana (3)

- Entrambi i colloqui costituiranno, inoltre, una occasione per un confronto sulle principali questioni internazionali: l’aggressione russa all’Ucraina e il continuo sostegno a Kiev; la la situazione in Medio Oriente e il sostegno umanitario alla Striscia di Gaza; la sicurezza e la stabilità nel Mar Rosso; la cooperazione con il continente africano e il Piano Mattei, nella prospettiva di verificare opportunità di collaborazione in aree di comune interesse; la sicurezza delle catene di approvvigionamento; il coordinamento transatlantico rispetto alle sfide e alle opportunità poste dalla Cina; e la preparazione del prossimo summit dei leader della Nato, si terrà a Washington il prossimo 9-11 luglio. (Was)