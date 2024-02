Saipem: ricavi 2023 in aumento a 11,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esercizio 2023, i ricavi di Saipem ammontano a 11,9 miliardi di euro, in aumento del 19 per cento rispetto ai 9.980 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022. Lo rende noto Saipem, il cui Consiglio di amministrazione di Saipem ha esaminato oggi il preconsuntivo consolidato del gruppo al 31 dicembre 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è pari a 926 milioni di euro, in aumento del 56 per cento rispetto ai 595 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022). (Rin)