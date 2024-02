Guatemala: da Usa nuove sanzioni al cartello criminale dei Los Pochos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre persone e quattro aziende affiliate al cartello criminale dei Los Pochos, in Guatemala. Il sottosegretario statunitense con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che il gruppo “ha facilitato il trasferimento di narcotici dal Guatemala in Messico e negli Stati Uniti”. (Was)