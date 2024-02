Caso Salis: Quartapelle (Pd), da Tajani profonda involuzione, si fa rimbrottare da ministro ungherese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordava con l'espulsione del partito di Orban dal Ppe e ora si fa rimbrottare da un suo ministro. Da Tajani una profonda involuzione". Così la deputata democratica, Lia Quartapelle, commenta le dichiarazioni del ministro degli Esteri ungherese a margine dell'incontro con il ministro Tajani sul caso Salis. "Al ministro ungherese rispondiamo che l'indignazione italiana per come l'Ungheria sta trattando una nostra connazionale non è un tentativo di interferenza ma la richiesta del rispetto del diritto europeo", conclude.(Rin)