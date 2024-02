Regionali: Silvestro (FI), Vito Bardi miglior candidato in Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che Vito Bardi sia il miglior candidato in Basilicata, perché ha dimostrato di essere un leader competente e capace di governare bene la Regione". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. "La sua esperienza come uscente lo rende la scelta ideale per continuare a portare avanti le politiche di successo che ha già implementato. Siamo certi che, per il bene dei cittadini lucani e del centrodestra, sarà riconfermato alla guida della regione Basilicata", conclude. (Rin)