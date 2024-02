Energia: Egitto firma accordi di cooperazione nell’idrogeno verde per 41 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha firmato sette accordi di cooperazione nei settori dell’idrogeno verde e delle energie rinnovabili, con un investimento totale di 41 miliardi di dollari in dieci anni. Lo ha riferito un comunicato stampa del governo del Cairo, precisando che l’accordo è stato firmato dal Fondo sovrano dell’Egitto, dall’Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez, dall’Autorità per le energie nuove e rinnovabili e dalla Società egiziana di trasmissione dell’elettricità, con sette aziende internazionali: Bash Global, United Energy Group di Hong Kong, la svizzera Smart Energy, il gruppo egiziano Gama Construction, SK EcoPlant-SESC North Africa, Gila al Tawakol Electric e la società canadese Amm Power. La ministra della Pianificazione e dello Sviluppo Economico, Hala al Saeed, ha affermato che nella fase pilota verranno investiti 12 miliardi di dollari, oltre a 29 miliardi di dollari per la prima fase in 10 anni. “Il Fondo sovrano dell’Egitto sta tentando di promuovere il Paese come centro regionale per l’energia verde”, ha spiegato la ministra, “coadiuvato dagli sforzi dello Stato e delle istituzioni per stimolare gli investimenti in questo settore”.(Cae)