Religioni: Delpini, camminare insieme non è facile eppure è necessario

- Cerchiamo “di camminare insieme, però ci accorgiamo che non è facile eppure è necessario”. Lo ha detto L’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a margine dell’incontro “L’attualità dei maestri in tempi di crisi - Fratellanza religiosa e coesione per la pace” per i 30 anni di attività della Coreis (Comunità Religiosa islamica) all’università Statale di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto come fare diventare il dialogo inter religioso un’esperienza di popolo. “Dialogo - ha rilevato l’arcivescovo - è forse un concetto un po’ intellettualistico quando si parla di popolo perché il popolo di Milano vi convive, pratica la carità senza preclusioni verso persone di diverse religioni”. “L’esperienza del popolo è più quella di una convivenza quotidiana fatta di rispetto, di aiuto vicendevole”, mai “non si può peraltro negare che esistano delle difficoltà delle spigolosità difficili, degli imbarazzi”.(Rem)