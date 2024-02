I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: relazione intelligence, crisi è "guerra di posizione" che grava sulla regione - La “spiralizzazione” della crisi sudanese si è trasformata in una “guerra di posizione” che grava sui delicati equilibri regionali del Corno d’Africa e, in particolare, sullo scenario etiope. Lo dice la Relazione annuale dell'Intelligence 2023, presentata oggi a Roma. Nel corso dei mesi, le ostilità fra le due fazioni dell’esercito in guerra in Sudan hanno assunto le caratteristiche di una vera e propria guerra di posizione nella quale nessuno dei due fronti si è rivelato in grado di prevalere, anche in ragione di ingenti afflussi di mercenari e di armamenti provenienti da sponsor esterni, si legge nel documento, in cui si denuncia una drammatica crisi umanitaria e massicci movimenti di popolazioni: secondo stime Onu il 60 per cento dei sudanesi necessiterebbe di assistenza alimentare e sanitaria e il Paese ha registrato, a fine dicembre, quasi sette milioni di sfollati interni, mentre un milione sarebbe fuggito nei Paesi confinanti quali l’Egitto. (segue) (Res)