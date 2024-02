I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciad: violenti scontri a N'Djamena tra esercito e forze fedeli a oppositore Dillo - Violenti scontri sono in corso nella capitale del Ciad, N'Djamena, tra le forze armate fedeli al presidente della transizione Mahamat Deby e i dissidenti guidati dall'oppositore politico Yaya Dillo. Lo riferiscono fonti citate dal sito d'informazione "Tchad One", secondo cui nei combattimenti si registrano diversi morti e feriti da entrambe le parti. Le immagini che circolano sui social media mostrano una massiccia presenza di forze militari nelle strade della capitale, nonché di veicoli blindati e carri armati, mentre la rete Internet è interrotta e la situazione è ancora confusa. Carri armati e veicoli blindati sono dispiegati nelle strade e il centro della città risulta completamente inaccessibile. Gli scontri avvengono dopo che la scorsa notte la giunta militare al potere ha denunciato un attacco contro la sede dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dello Stato (i locali dell'intelligence), respinto dalle autorità. (Res)