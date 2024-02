I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: il Benin invierà più di mille uomini per missione di sicurezza Onu - Poco più di mille poliziotti e soldati del Benin saranno schierati presto ad Haiti, Paese centroamericano afflitto dalla violenza delle bande. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente "Rfi", secondo cui il Paese africano ha preso l’iniziativa di fornire un contingente alla missione multinazionale di sostegno alla sicurezza a Port-au-Prince, autorizzata nell’ottobre 2023 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo di Porto-Novo non ha fatto ancora alcun annuncio pubblico sull'invio del contingente tuttavia, secondo le stesse fonti, il progetto è in preparazione è stato discusso dal ministro degli Esteri Olushegun Bakary e dal capo di Stato maggiore dell'esercito Fructueux Gbaguidi che la scorsa settimana hanno partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Brasile. I contorni della missione, prosegue "Rfi", sono già definiti e il numero degli uomini da schierare sarà compreso tra le 1.000 e 1.500 unità. Benin e Haiti vantano antiche relazioni legate alla comune religione voodoo, mentre numerosi cittadini haitiani si recano regolarmente nel Paese dell'Africa occidentale. (Res)