- Tunisia-Arabia Saudita: presidente Saied riceve ministro Sanità Jalajel, focus su cooperazione - Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ribadito "la ferma convinzione nei valori della solidarietà, della cooperazione e dell'orgoglio nella ricca storia comune" con il Regno dell'Arabia Saudita che "rappresentano un forte incentivo verso la costruzione di un futuro migliore per i due popoli fratelli". La dichiarazione è arrivata durante il ricevimento al palazzo di Cartagine, sede della presidenza della Tunisia, di Fahd bin Abdel Rahman Jalajel, ministro della Sanità di Riad. Secondo un comunicato stampa, diffuso dall'ufficio media presidenziale, Saied ha elogiato le relazioni tra la Tunisia e l'Arabia Saudita in tutti i campi, che "si sono tradotte in numerosi incontri, riunendo i dirigenti e gli alti funzionari dei due Paesi”, ed esprimendo “la volontà della Tunisia di continuare a rafforzare le consultazioni e il coordinamento". Il capo dello Stato ha espresso apprezzamento per la cooperazione con la leadership del Regno volta a facilitare la realizzazione di progetti, in particolare nel settore sanitario. Secondo la stessa fonte, il ministro della Sanità saudita ha trasmesso al presidente tunisino "i saluti fraterni” del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ribadendo la volontà del suo Paese di “sostenere la Tunisia nel settore sanitario, superare tutti gli ostacoli, attuare progetti comuni e arricchire il quadro giuridico bilaterale in quest’ambito". (segue) (Res)