I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia-Sudafrica: presidente Saied incontra ambasciatore alla conclusione del mandato - Questa mattina, al palazzo di Cartagine, sede della presidenza della Tunisia, il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha ricevuto Siphosezwe Masango, ambasciatore della Repubblica del Sudafrica a Tunisi, in occasione della conclusione della sua missione diplomatica. Lo rende noto la stessa presidenza sui propri canali social, precisando che durante l'incontro, il presidente Saied ha elogiato "la forza delle relazioni storiche esistenti tra Tunisia e Sudafrica, i punti di visione comune tra i due Paesi e la loro difesa dei diritti nel mondo, in particolare della causa palestinese". Il capo dello Stato ha rinnovato l'invito al presidente della Repubblica del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, a visitare la Tunisia in occasione del 30esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Secondo la stessa fonte, l'ambasciatore sudafricano ha espresso, da parte sua, "il suo sincero ringraziamento e gratitudine per il sostegno e le informazioni ricevute durante il suo lavoro” nel Paese nordafricano. Masango ha inoltre sottolineato l'orgoglio del suo Paese per i “legami di lunga data con la Tunisia e la volontà di dare un maggiore impulso alla cooperazione bilaterale in vari campi, nell'interesse dei due Paesi e dei due popoli fratelli". (segue) (Res)